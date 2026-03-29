「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」より冨永実里さん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」、「週刊！ハロプロ写真館」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！文化系女子の休日」では、冨永実里さんが晴れた休日にお掃除をする姿を披露。「週刊！ハロプロ写真館」ではOCHA NORMA・米村姫良々さんが