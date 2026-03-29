「2014年1月29日15時15分頃です。今から12年ほど前の出来事で、必死に生きようとした実久（みく）の姿や悲しみを、今でも思い出します」 【画像を見る】笑顔の実久さん両親が撮りためてきた写真／当時の事故現場 2026年1月9日、香川県警が県立多度津高校で開いた「命の大切さを学ぶ教室」です。12年前の1月29日、秋山隆志さんは最愛の娘・実久さん（11）を交通事故で亡くし、その当時の苦しい体験を生徒たちに語りました。 当