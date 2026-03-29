4月8日より日本テレビ系で放送がスタートする波瑠と麻生久美子のW主演ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の第1話に佐々木希とカズレーザー（メイプル超合金）、第2話に久本雅美がゲスト出演することが発表された。 参考：佐々木希、『デイジー・ラック』楓役のハマりっぷり海野つなみ原作漫画からの変更点を読む 本作は、秋吉理香子の同名小説が原作のミステリー。『リバ&#