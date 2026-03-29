来月（4月）からロンドンで開かれる世界卓球選手権の団体戦に、この春、山陽学園高校を卒業したばかりの面手凛選手が挑みます。小学生のころから度々、日本一に輝いてきた実力者ですが、シニアで日の丸を背負うのは初めて。世界の舞台での目標、そして、今後の卓球への思いを聞きました。 【写真を見る】4月からロンドンで開かれる世界卓球選手権の団体戦に出場する面手凛選手日の丸を背負う18歳の思い【岡山】 ついに日本代表