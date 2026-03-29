4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』のキービジュアルが公開された。 参考：志尊淳×秋元康は間違いない『10回切って倒れない木はない』で俳優として新たなフェーズへ 本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが