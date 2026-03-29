「ビキニフィットネス」という競技をご存じでしょうか？ 【写真を見る】「ビキニフィットネス」で世界一を目指す宮地優羽さん大円筋の発達による逆三角形の背中や体のラインの美しさが強み【香川】 この競技で学生日本一、さらには世界大会でも入賞を果たした、女子大学生がいます。高松の自宅から岡山市の環太平洋大学に通い続けた4年間。 彼女の活躍を支えたのは家族でした。鍛え上げられた背筋で60kgのバーベルをか