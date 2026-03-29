開催：2026.3.29会場：リグリー・フィールド結果：[カブス] 10 - 2 [ナショナルズ]MLBの試合が29日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとナショナルズが対戦した。カブスの先発投手はケイド・ホートン、対するナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラスで試合は開始した。2回裏、8番 マット・ショウ 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 CHC 1-0 WSH、9番 ミゲル