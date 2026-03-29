現地３月28日に開催された国際親善試合で、日本代表はスコットランド代表と敵地グラスゴーで対戦。84分に途中出場の伊東純也が挙げた決勝ゴールで、１−０と勝利を収めた。この試合で圧巻のデビューを飾ったのが、26日に21歳になったばかりのFW塩貝健人だ。78分に投入されたストライカーは84分、敵陣ペナルティエリナ内でニアサイドに走り込み、ワンタッチで落として、伊東の決勝ゴールを見事にお膳立てしてみせた。 ア