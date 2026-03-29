韓国と台湾のプロ野球などで活動する美人チアリーダーのキム・ナヨンが、自身が表紙を飾った男性誌の未公開カットを公開した。【写真】キム・ナヨン、開放的な寝そべり水着SHOTキム・ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新。「雑誌が入荷される前に在庫切れが近いと連絡が来て…誇らしくて上げてみた裏側のカット数枚♡みんな本当にありがとう…最高」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、