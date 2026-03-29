日本代表は現地３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦した。序盤からボールを握った日本は、なかなか得点を奪えない。逆にピンチを迎える場面もあったが、GK鈴木彩艶が好守を見せてゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。後半に入ると、三笘薫、堂安律、上田綺世ら主力組を投入して攻勢を強める。すると84分に伊東純也が決勝点を奪取。日本は１−０の勝利を収めた。