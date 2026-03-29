【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビ系日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の最終回が3月29日に放送される。 そしてこのたび、最終回の放送を前に、主演・篠原涼子をはじめ、ジェシー（SixTONES）、藤木直人のメインキャスト3人がオールアップを迎えた。 ■「楽しく、柔らかく現場で過ごすことができました」（ジェシー） 篠原は「本当にこの