◇パ・リーグソフトバンク6―4日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの栗原が好守で流れを変えた。5回1死満塁のピンチで万波の三塁線への当たりに横っ飛び。すぐさま三塁ベースを踏むと一塁に送球し併殺を完成させた。直後の打席で四球を選び逆転にもつなげた。前日は2失策を喫していた。「（取り返す気持ちは）これから先もずっとあると思います。またしっかりと頑張ります」と力強く口にした。