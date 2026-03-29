◇ファーム・リーグ西地区ソフトバンク9―0オリックス（2026年3月28日タマスタ筑後）今季から先発転向したソフトバンクの尾形がファーム・リーグのオリックス戦に先発し、7回3安打無失点の好投だった。「打たれても抑えても一貫して攻める」と捕手の嶺井とテーマ設定。直球は打者の左右に関係なく、内角を使うことを徹底。有原（日本ハム）に教わっていたツーシームも披露。「真っすぐを生かすために使わないとしんどく