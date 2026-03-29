◇パ・リーグソフトバンク6―4日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイドーム）逆転してもらった直後の6回のマウンド。ソフトバンク・松本晴が今季の飛躍を予感させる3者連続三振を奪った。「去年は1、2、3巡目とどんどん三振が取れなくなってきていた。逆転していただいて力がみなぎったというか、気持ちが入ったところでした」2、4回にソロ本塁打を浴びていた野村、カストロはチェンジアップで空振り三振を奪った。オ