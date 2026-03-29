女優の佐々木希（38）が日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（4月8日スタート、水曜後10・00）の第1話にゲスト出演する。ダブル不倫の末の心中で亡くなったとみられる男性の妻を演じる。今作は文学好きの銀座のバーのママ（波瑠）と家庭に居場所を失った専業主婦（麻生久美子）がタッグを組み、旅先の大阪で次々と遭遇する事件を文学の知識をもって解決していく物語。第1話では女性（佐々木）の夫の死にまつわ