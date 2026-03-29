◇パ・リーグソフトバンク6―4日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイドーム）本塁打王への返り咲きを目指すソフトバンクの山川が2戦連続アーチを放った。3点リードの8回に福谷からダメ押しの2号ソロを左中間ホームランテラス席に運んだ。「少し上がりすぎましたが、しっかり自分のスイングができたと思います」小久保監督も「キャンプ初日からブレることなく自分のバッティングを貫いている。自分自身を信頼してる姿が