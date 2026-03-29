◇パ・リーグ日本ハム4−6ソフトバンク（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハム・野村佑希内野手（25）が「6番・左翼」で今季初出場初スタメンし、今季初打席で豪快な先制1号ソロを叩き込んだ。2回2死で左腕・松本晴のスライダーを迷いなく振り抜くと、打球は野村らしい大きな放物線を描いて左翼席へ吸い込まれた。「今年最初の打席。走者がいなかったので、しっかりと自分のスイングで仕掛けていこうと思っていた。結果