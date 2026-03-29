歌手の和田アキ子が、29日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』1時間スペシャル（後10：00）に出演する。40年超の歴史に幕を下ろす『アッコにおまかせ！』（TBS）の最終回に密着する。【番組カット】朝のルーティン公開！ラジオ体操する和田アキ子歯に衣着せぬ発言を武器に20代にして“芸能界のご意見番”と呼ばれる存在となった和田。当時にしては珍しく、「“アシスタント”ではなく“女性MC”としてのポジションをもらっ