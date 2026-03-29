◇パ・リーグソフトバンク6―4日本ハム（2026年3月28日みずほペイペイドーム）ソフトバンクの3番・柳町が貴重な追加点となる今季初タイムリーを放った。5回2死二塁で達の直球を中前へ。逆転打を放った近藤をホームに還した。4回1死二塁でも四球を選ぶなど、つなぎ役として機能している。「いい流れに乗って思い切ってスイングを仕掛けることができた。その前の打席もチャンスで見極めができていたので生きたなと思います