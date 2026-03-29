ソフトバンクのスチュワートが29日の日本ハム戦に先発し、2季ぶりの白星を目指す。「凄くエキサイトしていますし、楽しみ。この1週間でメンタル的な準備もできました。準備万端。それを出せるようにしたい」昨季は左腹直筋を痛めて実戦登板なし。首脳陣から「15勝」を期待され、有原の穴を埋める筆頭候補がいきなり“本家”とぶつかる。