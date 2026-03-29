俳優の佐々木希が、波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（4月8日スタート、毎週水曜後10：00）の第1話に出演することが29日、発表された。佐々木は、不倫した夫に先立たれた妻を演じる。【写真】オープンカーに乗って旅へ…波瑠＆麻生久美子原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにな