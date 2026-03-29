阪神２−０巨人（セ・リーグ＝２８日）――阪神は一回に森下の犠飛で先行し、八回に佐藤の適時打で加点。高橋が３安打しか許さず、５年ぶりの完投を完封で飾った。巨人は九回の好機であと１本が出ず。２点を追う九回、土壇場で巡ってきた一打同点の好機で、主将・岸田のバットは空を切った。最速１５０キロの直球と鋭く落ちる変化球を駆使した高橋の前に、巨人打線は沈黙。岸田は「いい投手でチャンスは少なかったが、それをも