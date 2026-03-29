この結果は想定内かそれとも想定外なのか。日本ハムが昨季リーグ王者のソフトバンクに開幕２連敗。「開幕ダッシュ」に暗雲が漂い始めている。２７日のシーズン初戦で３年ぶりの開幕黒星スタートとなったチームは第２戦でスタメンを変更。開幕戦で出場機会がなかった野村、助っ人・カストロを先発起用し、この２人はともに一発を放つなど期待通りの活躍を見せた。誤算だったのは開幕２戦目のマウンドを託された達だった。中