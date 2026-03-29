◇パ・リーグ日本ハム4−6ソフトバンク（2026年3月28日みずほペイペイD）日本ハムは2試合連続逆転負けで、開幕5連敗した22年以来の開幕連敗スタートとなった。3回まで完全投球の先発・達が、5回につかまり5回途中5失点KO。今春の実戦6試合は計21回2/3を無失点で締めていた。好調ゆえに、1イニングに20球以上投げたことも少なく「一番恐れていたことが起きてしまった。4回に20球以上（24球）投げたことで、5回は反動が出