諏訪魔率いるプロレス団体「エボリューション」に激震が走った。２８日の新宿大会で、今後は運営会社を変えて新体制に入ることを発表。さらに旗揚げから団体を支えてきたＺＯＮＥＳとＣｈｉＣｈｉの主力２人が、そろって退団を宣言した。ＺＯＮＥＳは第１試合終了後のバックステージで３月いっぱいでエボリューションの所属を離れ、４月１日よりフリーとなるとした。その後の取材に対し「まだまだエボリューションでやってい