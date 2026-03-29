Ｊ１ＦＣ東京のＤＦ室屋成（３１）が理想のキャプテン像を明かした。室屋は２８日、小平市内で公開練習後に取材に応じた。昨年６月にドイツ２部ハノーバーから５年ぶりにチームに帰還し、今季からは自身初の主将を務めている。室屋の主将就任はシーズン開幕前のキャンプで、松橋力蔵監督から話を受けたという。新たな立場となり、行動や精神面での変化には「正直あまりないですね」と語る。過剰に意識することなく大役を担