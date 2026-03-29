女子プロレス「スターダム」のワールド王者・上谷沙弥（２９）が、玖麗さやか（２５）に最後通告だ。これまで何度も玖麗の挑戦表明を拒否し続けてきた上谷だったが、１５日の横浜大会で玖麗に痛恨の３カウントを献上した。そして玖麗の属する「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」解散を条件に挑戦を表明されると、王者はようやく首を縦に振り、４月２６日の横浜アリーナ大会で王座戦が決定した。２８日の仙台大会で上谷は同