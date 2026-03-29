近年、アスリートのインタビューの受け答えが「似た言い回し」ばかりになってしまったと嘆くファンは少なくない。一方で、「自分の言葉」を持つアスリートのひと言が、記憶に深く残ることもある。その違いはどこにあるのか。競技史に残る言葉を残した選手や名実況者、熱狂的ファンと考える。「消えた本音」と「ヒーローインタビューの現在地」――。「最高です」「ファンの皆さんのおかげです」「応援よろしくお願いします」ア