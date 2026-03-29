「去年から麻雀教室に通っています。女性専用のサロンで、賭けなし、酒なし、タバコなしの健康麻雀。すっごく楽しい！麻雀は、運が半分っていうところがいいですね」そう笑顔で語るのは、元おニャン子クラブの会員番号36番、渡辺満里奈。歌手、女優、バラエティ、そしてMCへと活動の幅を広げながら、現在まで第一線で活躍を続けてきた。そして、今年はデビュー40周年――。「音楽なら音楽、役者なら役者と道を決める人もいます