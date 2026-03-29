フィギュアスケート世界選手権（チェコ・プラハ）男子フリーが２８日に行われ、?４回転の神?イリア・マリニン（２１＝米国）がクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）を成功させるなど、異次元の演技で圧巻の３連覇を達成した。冒頭に４回転フリップを決めると、代名詞のクワッドアクセルも見事に着氷。終盤には大技バックフリップや５つの４回転ジャンプを決める圧倒的なパフォーマンスで、文句なしのＶ３を果たした。演技後