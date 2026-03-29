俳優の萩尾みどりが、31日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。萩尾みどり＝テレビ朝日提供千葉大学在学中にデビューした“元祖・高学歴女優”の萩尾は現在72歳。当時、国立大学の理系出身という女優は珍しかったそう。“理系出身だから、理屈に合わないことが嫌い”という萩尾は、若い頃は撮影現場で啖呵をきることも多かったそうで、映画初出演の際、撮影初日にヘアメイクスタ