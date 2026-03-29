コンビニのトイレを借りる際、何か買い物をしてから店を出るという人はどれくらいいるだろうか。投稿を寄せた50代男性（メディア・アパレル・デザイン／年収550万円）は、副業としてコンビニでアルバイトをしている。店側にとっても、無言・無買でのトイレ利用は切実な問題であるようだ。「何も言わず、何も買わずでトイレを利用されるのは防犯に繋がりません。深夜、1人の時に入店されても恐怖でしかありません」客からすれば「ち