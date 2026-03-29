113万回以上再生されているのは、保護された子猫が不安そうによちよちと歩いている様子。あまりの可愛さに、「一生守ってあげたい」「見てる私まで、キュンキュン爆発起こす」と母性を爆発させる視聴者が続出しているようです。 【動画：不安そうに歩いていた子猫→『家主を見つけた』次の瞬間…涙が出るほどかわいい光景】 不安そうに鳴く子猫 YouTubeアカウント「ねこねこチャンネル（Park cat）」に投稿されたのは、保護猫の