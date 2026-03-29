夜道に響いた謎の女の笑い声。ただの幻聴か、それとも――。投稿を寄せた高知県の60代男性（営業／年収600万円）は、「今でも不思議でならない」というかつての出来事を振り返った。当時ミニバイクレースに打ち込んでいたという男性。マシンは2サイクルの「モトクロッサー」（未舗装のオフロードコースでスピードを競う「モトクロス」レース専用に設計されたオートバイの総称）をロード用に改造したもので、「とんでもない爆音」が