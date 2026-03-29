レイヤーで軽さを出したり、毛先を遊ばせたり。いつものボブに少しの変化を加えるだけで、洗練された大人の表情にアップデートできるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40代や50代がそのままマネしたくなるような、今の空気感をまとったボブスタイルごを紹介します。 くびれで動きを出すプチウルフボブ トップをナチュラルに内側へ流し、くすみベージュで柔らかなニュアンスを作った