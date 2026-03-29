保護した猫は「飼い猫」だった？ 画像はイメージです 1匹の野良猫が、カリフォルニア州にあるApple Valley動物収容施設に保護されました。その後保護団体のGrandma Betty’s Animal Rescueへと移送され、そこのスタッフは「この猫は飼い猫だったのではないか」と感じていました。 「というのも、とてもかわいらしくきれいな目をしていて、人懐っこかったからです。きっとだれかの猫だと感じました」というのは、