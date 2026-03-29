キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は厚顔無恥な親友との絶縁劇。資金繰りが苦しい中、定期預金を解約して包んだ10万円の祝儀。だが数年後、自分の式に現れた友人はまさかの「手ぶら」だった――。※※※※結婚式のご祝儀が友人との絶縁のきっかけになってしまうことがある。投稿を寄せた60代男性（兵庫県）は、中学時代の友人と絶縁したときのことを綴った。その友人は20代