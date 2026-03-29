今季限りで現役引退フィギュアスケート女子で今季限りで現役を引退した樋口新葉さんの変貌ぶりに注目が集まった。27日、フジテレビ系で放送された「世界フィギュアスケート選手権2026男女ショート・ペアフリー」に出演。視聴者からは驚きの声が上がった。樋口さんは高橋成美さんらとともに番組に出演。そこには、ピンクの巻き髪に変貌した25歳がいた。高橋さんは自身のインスタグラムに「#フジテレビ の『世界フィギュアスケー