同族経営の会社では、トップ親子の揉め事が会社全体を巻き込むヤバい事態に発展しがちだ。投稿を寄せた50代男性（事務・管理／年収600万円）は、自社の社長交代をめぐってウンザリした出来事を明かした。（文：長田コウ）「私が社長にムカついているのは、決断が遅いということ。そして決断したことを忘れていること」「しばらくの間、追加の融資はお引き受けできません」今年、社内ではトップ交代に向けた大きな動きがあったそう