キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は距離感を見誤った対人トラブルを紹介する。一度会っただけの相手から届く執拗な「会いたい」の連絡。不審に思った30代女性が放った「もしかして宗教勧誘だったりします？」の一言が、相手を深く傷つけることに――。新しい出会いに胸を膨らませる大学生活。しかし、人との距離感を測りかねて、後味の悪い結果を招いてしまう事もあるよう