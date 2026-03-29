キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は、善意が仇となった対人トラブルを紹介する。元同僚に貸した50万円の着物を「洗濯機で丁寧洗い」され、絶句する30代女性。「アイロンすればしゃきっとするよ！」と笑い、修繕費を求めれば「ぼったくりだ」と逆ギレする無知の暴走。大切な宝物と友人を一度に失った彼女が絶縁にいたるまで。※※※※良かれと思ってした親切が、取り返しの