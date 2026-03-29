キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は葬儀の夜に起きた不可解な出来事を紹介する。深夜3時、誰もいないはずの家で響いた「玄関が開く音」。ろうそくの火を守る不寝番の最中、静寂を破ったのは誰だったのか。岩手県の70代女性が「きっとお父さんにお友達が会いにきたんだね」と今も親族で語り合う不思議な出来事とは――。※※※※亡くなった人からのメッセージを受け取った経