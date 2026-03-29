職場の上司や社長から、業務外のプライベートな連絡が来てうんざりした経験を持つ人は意外と多い。投稿を寄せた20代女性（医療・福祉・介護）は、勤務先の社長の異常な距離感に悩まされている。（文：湊真智人）「休みの日にLINEが来て、『今日は何してた？』」「急にタメ語になり友達のようなLINEが来る」これでは親近感を通り越して恐怖心すら湧いてしまう。他にもこんな連絡が届いていた。「急にタメ語になり友達のようなLINEが