読売テレビ「テッパン朝ライブじゅーっと！」（月〜金曜・前５時＝関西ローカル）が、３０日にスタートする。朝の新番組は、昨秋に終了した「す・またん！」以来１６年ぶり。メインＭＣに抜てきされた西山耕平（４１）、林マオ（４１）、中村秀香（３１）のアナウンサー３人も気合十分だ。職場結婚、子育て世代、大阪出身と共通点が多いトリオだが、中でも「宮根誠司チルドレン」という属性が成功のカギになりそうで…。（田中