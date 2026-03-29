◆ラグビーリーグワン２部▽第９節花園５９―３１釜石（２８日・東大阪市花園ラグビー場）花園（旧近鉄）がホームで９トライを奪い、釜石にリベンジした。第７節のアウェー戦（７日・釜石復興）で２２―３０と今季初黒星を喫した相手に対し、前半開始から速さで圧倒。同２分、自陣からつないでフランカー宮下大輝（２６）が先制トライを挙げた。前半だけで５トライと支配し、後半も４トライ追加。首位をキープし、太田春樹監督