デビュー５０周年を迎えたシンガー・ソングライターの尾崎亜美（６９）が、４月１８日に東京・タワーレコード渋谷店でキャリア初のインストアイベント（後５時）を開催することが２８日、分かった。当日はトークショーと、自ら選曲したベスト盤「ＡｍｉｉＯｚａｋｉ５０ｔｈＡｍｉｉ−ｖｅｒｓａｒｙ〜２０ｔｈＣｅｎｔｕｒｙＢｅｓｔ」「−２１ｔｈＣｅｎｔｕｒｙＢｅｓｔ」（いずれも４月８日発売）の購入者を対