負傷者相次ぎ8人離脱…ウェンブリーで日本戦へ調整イングランドサッカー協会（FA）は3月28日、31日に行われる日本代表戦（ウェンブリー）に向けて27人のメンバーで準備を進めると発表した。負傷やコンディション不良により、GKアーロン・ラムズデール、DFフィカヨ・トモリ、FWドミニク・カルバート＝ルーウィンら計8人がチームを離脱する。DFジョン・ストーンズはトレーニング中の負傷によりマンチェスター・シティへ帰還し検