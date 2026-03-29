後半24分から途中出場し決勝弾、ぶっつけ本番の布陣で勝利に貢献。日本代表は3月29日（現地時間28日）、スコットランドのハムデン・パークで行われた国際親善試合でスコットランド代表と対戦し1-0で勝利した。後半24分から途中出場して決勝点を挙げたMF伊東純也は試合後、終盤の攻撃的なシステム変更について「気づいてなかった」と衝撃的な事実を明かした。前半8分に相手MFスコット・マクトミネイに決定機を作られるも、GK鈴