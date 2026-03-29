◆第７４回日経賞・Ｇ２（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）第７４回日経賞・Ｇ２（１着馬に天皇賞・春の優先出走権）は２８日、中山競馬場で行われ、横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝騎乗のマイユニバースが、大外から鮮やかな差し切りを決め重賞初勝利。鞍上は５８歳１か月６日での重賞Ｖで、自身の５７歳５か月２６日（２５年札幌記念のトップナイフ）での最年長重賞勝利記録を更新した。名手がまた記録を