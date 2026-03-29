◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル、良）第７３回毎日杯・Ｇ３（阪神）は、アルトラムス（岩田望）が鋭く伸びて重賞初制覇を飾った。◆岩田望来騎手６回目の騎乗で初勝利。これまでは２３年ドットクルー、２４年ベラジオボンドの３着が最高。重賞は２５年鳴尾記念（デビットバローズ）以来、通算１９勝目。２２年から５年連続の重賞勝利。◆野中賢二調教師管理馬３頭目の出走で初勝利